Симферополь, 25 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Подробности обстрела гражданской переправы в Херсоне со стороны ВСУ рассказали журналисты телеканала «Таврия» в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24» вечером 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Я помню то, что у нас было несколько отработок ПВО. Мы смотрели на это с восхищением, как на фейерверк. Мы тогда еще не понимали, что происходит. И в один момент мы чувствуем, как на сыплются осколки. Я даже не поняла, как в меня вошел осколок», — рассказала юная сотрудница телеканала Владислава Андреева.

Владиславу спас её коллега, корреспондент Даниил Черных.

«Свою коллегу, Владу, с которой мы ехали на заднем сидении, я кинул между первым и вторым рядами. Потом когда прилетело, достал ее, положил, или даже кинул ее на обочину, и опять накрыл, потому что чуйка сработала, что может быть и второй прилет», — сказал журналист.

Владислава также рассказала о своём самочувствии после полученных ранений.

«Как скоро выпишут врачи сами не знают. У меня после ранения возникли некие осложнения, и я сейчас перевелась в другое отделение. Врачи делают все возможное, чтобы я пошла на поправку», — сказала журналистка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 октября киевские нацисты обстреляли гражданскую переправу в Херсоне, на которой в тот момент находились мирные жители и местные журналисты. В результате погиб режиссёр телекомпании «Таврия» Олег Клоков, несколько сотрудников телекомпании получили ранения.