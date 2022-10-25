Томск, , 09:24 — REGNUM В Томской области сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у населения более 1,4 тыс. единиц незаконно хранящегося оружия и более 27 тыс. боеприпасов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Совместно с полицейскими за девять месяцев они провели около 33 тыс. проверок условий хранения зарегистрированного оружия. В результате было выявлено 887 нарушений.

«В ходе проведения акции по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия жители Томской области сдали 64 единицы оружия и получили денежное вознаграждение за него на общую сумму более 700 тысяч рублей», — добавили в администрации.

Всего в регионе зарегистрировано более 32 тыс. владельцев оружия, у которых в собственности находится свыше 61 тыс. единиц оружия.