Ростов, Ярославская область, , 09:24 — REGNUM В Ростове Ярославской области в концессию будут переданы 8 котельных. Подробности сделки, о которой ранее сообщало ИА REGNUM, озвучили на заседании комитета по экономической политике Ярославской областной думы.

Заседание комитета Яроблдумы Ярославская областная дума

Договор о концессии подготовлен между Ростовским районом, муниципальными унитарными предприятиями «Расчетный центр» и «Ростовская коммунальная энергетика», обществом с ограниченной ответственностью «ЯрТеплоЭнерго» и Ярославской областью.

«Поступила частная инвестиционная инициатива от ООО «ЯрТеплоЭнерго» в отношении источников теплоснабжения и горячего водоснабжения города Ростов. Предлагается передать в концессию 8 котельных, 3 центральных тепловых пункта и порядка 17 км сетей с целью модернизации и эксплуатации имущества», — пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Алексей Рябченков.

Концессионер должен будет вложить 834 млн рублей. На эти средства будет модернизировано пять и построено две новые котельные, которые также станут муниципальной собственностью. Комитет одобрил сделку, утвердить её областная дума должна на заседании 25 октября.

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