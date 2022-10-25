Ростов, Ярославская область, 25 октября 2022, 09:24 — REGNUM В Ростове Ярославской области в концессию будут переданы 8 котельных. Подробности сделки, о которой ранее сообщало ИА REGNUM, озвучили на заседании комитета по экономической политике Ярославской областной думы.
Договор о концессии подготовлен между Ростовским районом, муниципальными унитарными предприятиями «Расчетный центр» и «Ростовская коммунальная энергетика», обществом с ограниченной ответственностью «ЯрТеплоЭнерго» и Ярославской областью.
Концессионер должен будет вложить 834 млн рублей. На эти средства будет модернизировано пять и построено две новые котельные, которые также станут муниципальной собственностью. Комитет одобрил сделку, утвердить её областная дума должна на заседании 25 октября.
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