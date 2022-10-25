Москва, , 09:24 — REGNUM Соединённые Штаты проводят кибератаки против России, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Здание МИД. Москва

Как заявил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин, США принимают непосредственное участие в системных кибератаках в рамках антироссийской кампании, при этом исполнителями выступают киевские кибер-войска.

Он напомнил, что при этом Вашингтон бездоказательно и непрерывно обвиняет в кибератаках Москву.

«Цель их риторики — прикрыть беспрецедентную по масштабам киберагрессию, развернутую против России и других государств», — сказал Шин.