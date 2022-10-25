Тюмень, 25 октября 2022, 09:23 — REGNUM Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал поручение главам уральских регионов взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.
Полпред подчеркнул, что вопрос не только в выплатах: люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разная.
«Поддержка и помощь семьям защитников Отечества — наш ключевой приоритет», — заявил полпред президента в УрФО.
Тем временем в Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных Такие пространства появятся во всех муниципалитетах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Семьи военнослужащих здесь будут сопровождать педагоги, психологи, специалисты по кредитам, налогам и другим компетенциям.
«Мы предложили новый вариант пространства с неформальной, дружественной атмосферой. Специалисты могут решать проблемы вместе с семьей, договариваясь. Мы с людьми как сопровождающие, тьюторы ведем работу совместно», — пояснила формат работы руководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области утверждён комплекс мер социальной помощи семьям участников специальной военной операции.
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