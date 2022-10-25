Тюмень, , 09:23 — REGNUM Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев дал поручение главам уральских регионов взять под личный контроль вопросы оказания помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

Владимир Якушев Пресс-служба полпреда президента в УрФО

«Все меры поддержки, озвученные президентом России в отношении членов семей граждан мобилизованных на военную службу, должны оказываться в полном объеме и незамедлительно. Проволочки здесь недопустимы. При этом крайне важна адресная помощь и поддержка семей военнослужащих — контрактников, добровольцев, мобилизованных. Нужно внимательно относиться к проблемам каждой семьи и оперативно помогать в решении тех вопросов, которые у них возникают: помощь в трудоустройстве через службы занятости, в определении ребёнка в детский сад и так далее», — отметил Владимир Якушев.

Полпред подчеркнул, что вопрос не только в выплатах: люди нуждаются в психологической помощи, в нашей поддержке, при этом ситуация у всех разная.

«Поддержка и помощь семьям защитников Отечества — наш ключевой приоритет», — заявил полпред президента в УрФО.

Тем временем в Тюмени открыли социальную гостиную для семей мобилизованных Такие пространства появятся во всех муниципалитетах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Семьи военнослужащих здесь будут сопровождать педагоги, психологи, специалисты по кредитам, налогам и другим компетенциям.

«Мы предложили новый вариант пространства с неформальной, дружественной атмосферой. Специалисты могут решать проблемы вместе с семьей, договариваясь. Мы с людьми как сопровождающие, тьюторы ведем работу совместно», — пояснила формат работы руководитель регионального центра «Семья» Елена Перминова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области утверждён комплекс мер социальной помощи семьям участников специальной военной операции.

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