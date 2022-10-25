Мелитополь, , 09:22 — REGNUM Ранее прогремевший в центре Мелитополя взрыв произошёл около офиса телерадиокомпании. Об этом 25 октября сообщает телеграм-канал «Главное в Мелитополе».

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«Взрыв, который прозвучал в центре Мелитополя, произошел рядом с офисом телерадиокомпании», — говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплена фотография пятиэтажного жилого здания, пострадавшего в результате взрыва, в котором из-за этого вылетела часть окон, выбиты стёкла и сорвана часть облицовочных панелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли три района Донецка.