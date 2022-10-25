Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. «Иранскую угрозу» и климатический кризис обсудят президенты Израиля и США Ицхак Герцог и Джо Байден в ходе встречи Вашингтоне. Об этом сообщает канцелярия израильского президента.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

Перед вылетом в США Герцог заявил, что в ходе запланированных встреч с президентом Байденом, высокопоставленными должностными лицами администрации и лидерами Конгресса намерен обсудить важные региональные события. В их числе и соглашения Авраама, и газовая сделка с Ливаном.

«Конечно, прежде всего иранская угроза, дестабилизирующая не только Ближний Восток, но и весь мир, требующая твёрдого и единого противодействия ей», — сказал Герцог.

Он добавил, что будут затронуты и глобальные проблемы, такие как климатический кризис, угрожающий «всему миру и человечеству».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Израиля отправился с визитом в США по приглашению президента Джо Байдена.

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