Бухарест, , 09:20 — REGNUM Власти Румынии объявили о намерении реализовать масштабную программу обучения представителей младшего медицинского персонала из б. УССР в рамках партнёрских обязательств Бухареста и Киева. Об этом 25 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, в течение ближайших двух месяцев специальные курсы на территории Румынии пройдут 197 санитаров из Киева, Львова, Чернигова и Ужгорода. Акция проходит в рамках специализированного проекта НАТО.

«Именно таким образом мы внесем важный вклад в поддержку официального Киева, — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ. — Сегодня Бухарест не может отправлять [киевскому режиму] оружие и боеприпасы, а значит, Румыния будет готовить медиков-спасателей».

Напомним, ранее Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия НАТО (EADRCC) потребовал от Румынии организовать «мастер-классы» для медиков и спасателей с территории бывшей УССР.