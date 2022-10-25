Донецк, 25 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли три района Донецка, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:35 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:41 каратели ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.