Новосибирск, 25 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области состоялось первое заседание оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности. Его провёл губернатор региона Андрей Травников, сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Nso.ru Дом правительства Новосибирской области

«На заседании обсуждались вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов энергетики и жизнедеятельности, транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении. — Было отмечено, что режим базовой готовности не предполагает введения дополнительных ограничительных мер».

Напомним, что оперштаб по обеспечению режима базовой готовности в Новосибирской области был создан 21 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В его состав вошли представители власти и различных ведомств: минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что указом президента РФ Владимира Путина с 20 октября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение.