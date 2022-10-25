Пермь, 25 октября 2022, 09:18 — REGNUM Кандидатура экс-депутата Госдумы Игоря Сапко на пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае согласована. Информация об этом опубликована на сайте федерального Уполномоченного по правам человека.
Ранее кандидатуру Игоря Сапко на пост омбудсмена предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Предложение нашло поддержку у депутатов Законодательного собрания.
Напомним, сейчас омбудменом в регионе является Павел Миков. На этом посту он с октября 2017 года. Осенью 2022 года полномочия Микова истекают.
Добавим, Игорь Сапко с 1996 года неоднократно избирался депутатом Пермской городской Думы. С 2011 по 2016 гг. трудился в должности главы Перми. С сентября 2016 г. по сентябрь 2021 г. — депутат Госдумы РФ.
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