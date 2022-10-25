Пермь, 25 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Кандидатура экс-депутата Госдумы Игоря Сапко на пост Уполномоченного по правам человека в Пермском крае согласована. Информация об этом опубликована на сайте федерального Уполномоченного по правам человека.

(сс)ValeryVorobyev Игорь Сапко

Ранее кандидатуру Игоря Сапко на пост омбудсмена предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Предложение нашло поддержку у депутатов Законодательного собрания.

Напомним, сейчас омбудменом в регионе является Павел Миков. На этом посту он с октября 2017 года. Осенью 2022 года полномочия Микова истекают.

Добавим, Игорь Сапко с 1996 года неоднократно избирался депутатом Пермской городской Думы. С 2011 по 2016 гг. трудился в должности главы Перми. С сентября 2016 г. по сентябрь 2021 г. — депутат Госдумы РФ.