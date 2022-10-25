Москва, 25 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством», — сказано в тексте телеграммы, направленной главой государства.

Путин выразил уверенность, что сотрудники таможенной службы будут действовать твёрдо и решительно при выполнении профессионального долга и сберегут лучшие традиции ветеранов этой сферы.