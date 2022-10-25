Кишинёв, 25 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду должна выйти к народу, чтобы объяснить, почему жителям страны приходится экономить. Об этом заявила депутат парламента республики, один из лидеров оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер на флешмобе, прошедшем вечером 24 октября возле администрации президента.

geralt Свечи

Активисты пришли на протестную акцию со свечами, которые символизировали энергетический кризис, разразившийся в стране. Протестующие обвиняли в падении уровня жизни Санду и её партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS).

«Они призывают нас экономить и вообще не жить. С PAS у власти будем сидеть при свечах, возвратимся к 90-м. Но Майя Санду должна знать, что у нас есть силы и решимость идти до конца», — сказала Таубер.

Сообщается, что протестующие пришли с плакатами: «Майя и PAS оставляют нас без газа!», «Майя Санду — королева тьмы» и «Власть тьмы и лжи». На акции также выступила депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман.

«Главными генераторами кризисов в стране являются правители, те, кто обещали нам хорошие времена, но принесли нам худшие времена в истории страны», — сказала Караман.

Напомним, 23 октября протестующие в Кишинёве разбили новый палаточный город возле здания генпрокуратуры, вместо снесенного полицией у администрации президента.