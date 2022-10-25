Вашингтон, 25 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Письмо в администрацию президента США Джо Байдена, в котором содержится призыв начать переговоры с Россией и урегулировать ситуацию на территории б. УССР направила группа конгрессменов от американской Демократической партии. Об этом 24 октября сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В письме к действующему американскому лидеру обратились три десятка конгрессменов от Демпартии, и в том числе представители её либерального крыла: Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамила Джайпал.

По словам Кирби, Белый дом уважает мнение членов палаты представителей США и их обеспокоенностью ситуацией на территории б. УССР, однако такие переговоры, по его утверждению, невозможны без участия киевского режима, который на данный момент не хочет их вести.

«Он (глава киевского террористического режима Зеленский. — Прим. ред.) не считает, что сейчас время <…> договариваться с господином (президентом России Владимиром) Путиным. Мы уважаем это мнение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки киевскому режиму зенитных ракет MIM-23 Hawk для решения задачи противодействия российским крылатым ракетам и БПЛА