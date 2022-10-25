Бирмингем, Великобритания, 25 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Испанский тренер Унаи Эмери возглавил английский футбольный клуб «Астон Вилла». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

Эмери был главным тренером испанского «Вильярреала» с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее 50-летний специалист возглавлял лондонский «Арсенал», французский ПСЖ, испанские «Севилью», «Валенсию», а также московский «Спартак». Под его руководством «Севилья» трижды подряд выиграла Лигу Европы (2014-2016), ПСЖ — чемпионат Франции и два раза — Кубок Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября «Астон Вилла» отправила в отставку Стивена Джеррарда с поста главного тренера.