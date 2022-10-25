Абуджа, 25 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Суд в Нигерии постановил конфисковать два дома и автомобили, принадлежащие бывшему нигерийскому министру нефти Диезани Элисон-Мадуеке, сообщила на своем сайте комиссия по экономическим преступлениям страны (EFCC).

George Hodan Суд

Она является обвиняемой по делу о взяточничестве. Общая стоимость конфискованных активов составляет $3 млн. Кроме того, суд распорядился заморозить средства, которые, как утверждается, являются частью платы, полученной от сдачи собственности в аренду.

Текущее местонахождение Элисон-Мадуеке неизвестно. В последний раз экс-министр посещала Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа суд в Нигерии отклонил запрос властей США об экстрадиции экс-начальника полиции страны Абба Кьяри, уволенного в 2021 году за мошенничество и оборот наркотиков.