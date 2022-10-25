Джакарта, 25 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число выявленных случаев прогрессирующего острого заболевания почек в Индонезии достигло 255 человек, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Сотни случаев заболевания были выявлены в 26 индонезийских провинциях.

Представитель министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сяхрил заявил, что уровень смертности достиг 56%. Наиболее многочисленную возрастную группу пациентов составляют дети в возрасте до пяти лет.

В Индонезии от острого заболевания почек умерли 143 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что остров Пасир принадлежит Австралии после того, как коренные жители намерены подать в суд на Канберру из-за принадлежности острова.