25 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 12:47 — REGNUM Пользователи соцсетей в Италии обсуждают предупреждение России о возможной провокации киевского режима с использованием «грязной» ядерной бомбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Цель властей в Киеве, а также их кураторов на Западе состоит в том, чтобы обвинить Москву в использовании оружия массового поражения, нагнетании новой волны антироссийской истерии и попыток изоляции России на международной арене.

Простые итальянцы, если судить по комментариям в соцсетях, больше доверяют российской стороне. Многие отмечают, что киевский режим находится в отчаянном положении, поскольку из-за энергетического кризиса его западные патроны вынуждены всё больше внимания уделять проблемам в собственных странах.

«Зеленский способен на всё. Мне кажется, он готов пожертвовать чем угодно, чтобы обвинить русских, в том числе [жителями территории б. УССР]», — прокомментировала Розальба М.

«Учитывая, что поставки оружия Киеву и «разрушительные» санкции не привели к поражению России, новая ядерная провокация под ложным флагом выглядит абсолютно логичной. Это даст повод для вмешательства США и НАТО непосредственно в конфликт. Неслучайно, что звёздно-полосатые демократы мобилизовали штурмовую группу, готовую вмешаться в течение нескольких часов», — пишет Анна К.

«Проблема в том, что какую бы грязную провокацию ни сделали киевские военные, во всём будут винить русских», — считает Лаура А.

«От Зеленского (и, конечно, стоящих за ним американцев) можно ожидать чего угодно. Интересно, когда откроются глаза у тех, кто продолжает размахивать жёлто-голубым флагом?» — задаётся вопросом Мария С.

«Помните, что именно хозяева Зеленского использовали снаряды с обеднённым ураном в конфликте в Сербии», — напомнил Пьеро Ф.

«Я доверяю России больше, чем всем этим неонацистским, мелким колониалистским и раболепным западным странам», — отметил Франко М.

Многие комментаторы удивляются реакции западных политиков на предупреждения из Москвы.

«Почему бы хоть раз не послушать Россию? Чего она просит? Лишь призывает вмешаться ООН! Разве это не хорошо? Достаточно этой односторонней глухоты, хватит отправлять оружие!» — призывает Эуджения М.

Солдаты НАТО U. S. Army Europe

«Эта эскалация действительно вызывает тревогу. Надеюсь, что американские промежуточные выборы смогут положить этому конец, хотя именно из-за них негативные процессы могут ускориться», — рассуждает Надир М.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг обвинения Москвы, заявив, что Россия может использовать заявления о киевской провокации для эскалации конфликта. Североатлантический альянс, по его словам, остаётся твёрдым в поддержке киевского режима.

«Вам, американцам, не нужно ничего, кроме обострения», — ответила Адриана М.

«Они эксперты по подобным провокациям. Стоит только вспомнить «химическое оружие» Ирака», — вставил Сантино Л.

«Это ваши инициативы, такие как насыщение оружием и долларами нацистского режима Зеленского, приводят к эскалации войны. НАТО не имеет ничего оборонительного, это военный инструмент американского империализма», — заключил Пино К.

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