Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Индивидуальному предпринимателю в Переславле-Залесском направили предостережение из-за плохих условий жизни лисы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Лиса

В октябре 2022 года в ведомство поступили сведения о ненадлежащем содержании лисы в парке отдыха в Ярославской области.

«Согласно поступившему обращению, лиса имеет болезненный, измученный внешний вид. Кроме того, животное содержится в неподобающих условиях: в тесной неубранной клетке с полом в виде металлической решётки, на которую животному больно наступать и нет возможности двигаться», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

Как сказалось предостережение на жизни зверя, не сообщается.