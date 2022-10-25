Лондон, 25 октября 2022, 09:12 — REGNUM Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон намерен остаться в политике и заняться лоббированием поддержки Киева в США. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
По информации газеты, обсуждается новый статус Джонсона как «международного посланника». Его задачей может продвижение интересов Киева в сфере получения зарубежной помощи, а именно от США. Для этого бывший британский премьер может больше времени проводить в Соединённых Штатах, говорится в материале.