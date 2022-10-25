Лондон, 25 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон намерен остаться в политике и заняться лоббированием поддержки Киева в США. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Chatham House Борис Джонсон

По информации газеты, обсуждается новый статус Джонсона как «международного посланника». Его задачей может продвижение интересов Киева в сфере получения зарубежной помощи, а именно от США. Для этого бывший британский премьер может больше времени проводить в Соединённых Штатах, говорится в материале.