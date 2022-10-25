Москва, 25 октября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на территории б. УССР. Об этом говорится в письме постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи генеральному секретарю организации.

Un.org Василий Небензя

Небензя обратился к генсеку ООН на фоне подготовки Киевом провокации с «грязной бомбой» и отметил, что западные страны развернули против России пропагандистскую кампанию. Он подчеркнул, что Россия «не намеревалась и не намеревается применять ядерное оружие» на территории б. УССР.

«О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни Министерство обороны», — цитирует письмо Небензи РИА Новости.

Российский постпред также попросил распространить письмо в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим, предположительно, готовит на подконтрольной ему территории подрыв маломощного ядерного боеприпаса — «грязной бомбы». Цель такой провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. Небензя в обращении к генсеку ООН заявил, что Москва будет рассматривать такую провокацию Киева как акт ядерного терроризма.

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