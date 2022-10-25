Пекин, 25 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Комбинация лабораторного модуля китайской космической станции «Мэнтянь» и ее ракеты-носителя «Чанчжэн- 5B Y4» была доставлена на место старта в Китае, сообщило во вторник Китайское агентство пилотируемых космических полетов, передает 25 октября агентство Синьхуа.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Лабораторный модуль будет отправлен на орбиту в подходящее время в ближайшем будущем. Перед запуском, как и планировалось, будут проведены функциональные проверки и совместные тесты. Площадки и оборудование на космодроме Вэньчан в южной провинции Хайнань находятся в хорошем состоянии, а все подразделения, участвующие в миссии, проводят заключительную подготовку, говорится в заявлении агентства.

Научное оборудование, размещенное в модуле «Мэнтянь», втором лабораторном компоненте строящейся китайской космической станции, будет использоваться для изучения микрогравитации и проведения экспериментов в области физики жидкостей, материаловедения, горения и фундаментальной физики.