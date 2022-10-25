Екатеринбург, 25 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Заместителем губернатора Свердловской области — министром по управлению государственным имуществом региона станет Андрей Кузнецов. Его кандидатуру на очередном заседании утвердили депутаты регионального парламента.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Депутаты проголосовали за кандидатуру Кузнецова единогласно. Ранее чиновник занимал пост министра природных ресурсов и экологии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре исполняющий обязанности главы МУГИСО Сергей Зырянов ушёл в отставку. После этого губернатор Евгений Куйвашев учредил новую должность: заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области.