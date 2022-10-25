Донецк, 25 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск и Яковлевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:45 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:00 ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 08:17 киевские каратели обстреляли населенный пункт Яковлевка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».