Уфа, , 09:13 — REGNUM Свыше 450 млн рублей выделят в Башкирии на реализацию государственной национальной политики в регионе. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фонтан «Дружбы народов» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Проект соответствующего постановления правительства региона рассмотрели на заседании в правительстве Башкирии.

Сообщается, что в республике проживают представители более 160 национальностей. В 2022 году завершается исполнение госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан».

«Мы планируем рассмотреть проект новой государственной программы. На ее реализацию предусмотрено более 450 млн рублей. Эти средства предназначены для организации мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений, сохранение этнокультурного многообразия народов Башкортостан и ряда других», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрей Назарова.

По результатам рассмотрения данного вопроса премьер-министр правительства региона предложил одобрить проект постановления.

«Предлагаю одобрить рассматриваемый проект постановления. Отмечу, что государственная программа предполагает федеральное финансирование на 2023 и 2024 годы. Однако горизонт ее действия гораздо шире — до 2028 года. В связи с этим прошу министерство культуры представить предложения по привлечению федеральных средств на весь период реализации представленной программы», — сообщил он.