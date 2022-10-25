Дакка, , 09:07 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибли в Бангладеш после того, как на страну обрушился циклон, заставивший власти эвакуировать около миллиона человек, сообщили официальные лица во вторник 25 октября, как передает агентство France-Presse.

Циклон в Бангладеш Twitter@Mo_Heidarzadeh

Тропический циклон «Ситранг» вышел на сушу в южной части Бангладеш вечером 24 октября, но власти успели вывезти около миллиона человек в безопасные места.

«Девять человек погибли, большинство от падения деревьев, в том числе три человека из одной семьи в Кумилле», — сказал AFP представитель правительства Джебун Нахар.

Жители, эвакуированные из опасных районов, таких как отдаленные острова и берега рек, были перевезены в тысячи многоэтажных убежищ, сообщил журналистам секретарь министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Камрул Ахсан.

«Они провели ночь в убежищах от циклона», — сказал он.

Сильные дожди обрушились на большую часть страны, затопив такие крупные города, как Дакка, Кхулна и Барисал, где за 24 октября выпало 324 миллиметра осадков.

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