Москва, 25 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Люди должны понимать, что такое «грязная бомба» и почему она не тянет на масштабную катастрофу, но все равно тянет на поворотное событие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Нормальная бомба вызывает либо реакцию деления уранового компонента, либо урановый вызывает синтез, и это водородная бомба. «Грязная бомба» не делает этого, она не может породить гамма-излучения и всего прочего, потому что это просто тротил, который должен просто взорваться и выкинуть к чертовой матери что-нибудь радиационное наверх, это совсем другое», — заявил Кургинян.

Он напомнил, как в свое время Никита Хрущев рассказывал, как покажет всему Западу «Кузькину мать». Эта самая «Кузькина мать» представляла собой не что иное, как термоядерную бомбу мощностью от 50 до 100 мегатонн тротила. Никто не способен на территории бывшей УССР разместить такой мощный заряд. Поэтому речь идет о взрыве относительно малой мощности, цель которого — не разрушения физические, а поворот процесса в нужную Западу сторону, обвинив в чем-то Россию.