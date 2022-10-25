Оренбург, 25 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области за девять месяцев 2022 года выявили восемь нелегальных участников финансового рынка. Большинство нелегалов работали под видом ломбардов, сообщили в оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.

Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США В ломбарде

«Сотрудничество с нелегальной фирмой может обернуться для граждан неограниченными штрафными санкциями и повышенными процентами, а в случае с лжеломбардом — и потерей залога. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет, который содержит условия займа, а объект залога должен быть застрахован», — сказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Оренбургской области Елена Измалкова.

Стоит отметить, на сегодняшний день в России в списке компаний с признаками нелегальной деятельности числится уже 7,2 тыс. организаций.