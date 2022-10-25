Владикавказ, , 09:03 — REGNUM В Северной Осетии в скором времени появится новая территория для отдыха. В республике разрабатывают проект всесезонного тематического парка «Алания-парк». Он будет разбит на склонах Лысой горы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Комплекс будет состоять из зоны для активного отдыха, где можно будет покататься на лыжах и на велосипедах, подняться на вершину горы на канатной дороге. Она разместится на северном склоне. На южном склоне горы будет создана зона семейного отдыха с аттракционами для детей.

В «Алания-парке» будут созданы все условия для отдыха: открыты пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан и кафе. На территории будут размещены зоны для катания на горных велосипедах.

В планах правительства региона запустить первый этап проекта тематического парка «Алания-парк» в 2024 году.

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