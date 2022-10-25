Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Выделение Киеву помощи США в $50 млрд маловероятно, но возможно. Об этом ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

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«Решение о выделении такой крупной суммы — $50 млрд — на фоне усугубления экономических проблем в США будет крайне непопулярно», — заявил эксперт.

Демократы будут это делать после выборов — чтобы лишний раз не раздражать избирателей, пояснил политолог.

«Но там у них времени будет впритык — всего полтора месяца. Я допускаю, что сделать это возможно, но придётся поторопиться и согласовать планы военной помощи сразу же после выборов. Они рассчитаны на год вперёд — так что в этом случае мнение республиканцев уже не играет роли. Конгресс в новой сессии это решение уже не отменит», — заключил Дудаков.

Напомним, что ранее в Киеве попросили США выделить в качестве помощи и кредитов на $62 млрд.