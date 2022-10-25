Чебоксары, 25 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Чувашии создано более 20 центров социально–психологической поддержки членов семей мобилизованных и начата работа по оформлению социальных паспортов военнослужащих. Об этом сообщает минздрав республики по итогам межведомственного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

По словам главы минтруда Алены Елизаровой, начата работа по оформлению социальных паспортов семей военнослужащих. Координирует данную работу Комплексный центр социального обслуживания населения города Чебоксары.

«Каждая семья будет охвачена вниманием. Поддержка семей сформирована комплексно. Разработана форма социального паспорта семьи военнослужащего совместно, […] что поможет комплексно и оперативно решить возникающие вопросы», — пояснила министр труда.

Кроме того, на базе 23 центров социального обслуживания населения созданы центры социально-психологической поддержки членов семей мобилизованных граждан.

В ходе совещания принято решение о корректировке нормативных документов с указанием приоритетности оказания помощи возвращающимся участникам специальной военной операции. Также планируется «усилить информирование» граждан о работе круглосуточного телефона доверия (8800-100-49-94), где оказывается неотложная медико-психологическая помощь.

Отметим, что ранее для оперативного решения вопросов участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей в следственном управлении СКР по Чувашии круглосуточно работает телефонная линия (8919-650-29-71).

«Единая телефонная линия для указанных граждан позволит в оперативном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов», — говорят правоохранители.

Напомним, что в Чувашии проработали вопросы оказания бесплатной медико-социальной реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции. При назначении врача они получат первичную консультацию у реабилитологов с последующим назначением лечения и восстановления в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что российский солдат борется с «мировым фашизмом», который финансируется коллективным Западом, и «выполняет задачи мирового масштаба», делая «первые шаги к новому миропорядку» на основе взаимного уважения и сотрудничества «с опорой на партнёрство и созидание».