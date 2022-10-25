Москва, 25 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. О своём бое «до последнего магазина» с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) киевских нацистов, пытавшихся передать сведения о замаскированной технике ВС России, который он вёл вместе с еще одним командиром, рассказал получивший звание Героя России командир роты морской пехоты Александр Данилов. Его слова 25 октября приводит Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Морская пехота

Как указал Данилов, в район с замаскированной российской военной техникой проникла вражеская ДРГ, выявившая стоянку техники, расположение войск и пытавшаяся отойти к своим для передачи этих сведений.

«В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. И в дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — сказал он.

Также командир роты морпехов уточнил, что он совместно со вторым командиром вёл сковывающий врага бой «до последнего магазина», ожидая прибытия штурмовых групп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории города Мелитополя произошёл мощный взрыв.