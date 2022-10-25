Вашингтон, 25 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. США рассматривают возможность отправки киевскому режиму зенитных ракет MIM-23 Hawk для решения задачи противодействия российским крылатым ракетам и БПЛА, сообщает со ссылкой на источники Reuters.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Торговец оружием

Это оружие может быть передано в рамках полномочий президента по заимствованию средств. В рамках этих полномочий США могут быстро передавать оборонные товары и услуги со складов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Агентство Reuters не смогло определить, сколько систем и ракет HAWK есть в наличии у США для передачи. Белый дом отказался от комментариев.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, отправка которой Киеву пока не рассматривается.

Соединенные Штаты, вероятно, первоначально отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK киевскому режиму, поскольку неясно, достаточно ли американских пусковых установок находится в хорошем состоянии, сообщил Reuters один американский чиновник. Американские системы находились на хранении в течение десятилетий.