Благовещенск, 25 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Жители Благовещенска пожаловались на запах дыма. Причиной стали возгорания в Китае, там насчитывается около 30 термоточек, сообщило 25 октября Телепорт. рф.

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По информации региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы, дым приносит южным ветром. Изменения направления воздуха ожидают 26 октября, тогда же Блеговещенск перестанет быть задымлённым.

Как сообщало ИА REGNUM, задымлённость от горящих природных территорий наблюдалась в четырёх районах Амурской области и Благовещенске весной. Тогда смог также приносило ветром из Китая и Еврейской автономии.