Тбилиси, 25 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Президента Грузии Саломе Зурабишвили лишили возможности встретиться с прибывшем 24 октября в Тбилиси её азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

Melberg Саломе Зурабишвили

«Президента не проинформировали о рабочем визите в Грузию президента соседней и дружественной нам страны господина Ильхама Алиева. Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча президентов, которые традиционно проходят во время визитов всех глав государств, не смогла состояться», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Зурабишвили хочет принять Алиева с официальным визитом в ближайшее время, как он сможет.

Напомним, в церемонии встречи азербайджанского президента в Тбилиси принимал участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Они также провели переговоры и выступили перед представителями СМИ. В Грузии президент не имеет властных полномочий и выполняет представительские функции. Ранее в грузинском правительстве указывали Зурабишвили, что она пытается выполнять больше функций, чем предусмотрено её обязанностями.