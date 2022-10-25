Лас-Вегас, США, 25 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Nhl.com «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Николя Руа, Чандлер Стивенсон и Майкл Амадио. У «Ванкувера» отличился форвард Вильям Нюландер.

На сегодняшний день «Вегас» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 10 очков после семи матчей. «Торонто» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с восемью очками после семи игр.

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