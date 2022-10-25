Оренбург, , 08:58 — REGNUM В Оренбурге рассмотрено дело об угоне автомобиля, фигурантами стали двое подростков, сообщили 25 октября в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Суд verkeorg

Молодым людям инкриминировали неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В июне 2022 года подростки проникли в припаркованный на ул. Шоссейной автомобиль. Чтобы завести двигатель, они привлекли незнакомого водителя. Впоследствии злоумышленники разъезжали на угнанном автомобиле по городу и бросили машину во дворе по ул. Волгоградской. Свою вину фигуранты признали полностью.

Суд приговорил подростков к полутора годам лишения свободы каждого. Отбывать срок они будут в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.