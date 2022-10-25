Донецк, 25 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 (совпадает с мск) — н. п Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 07:15 боевики ВСУ обстреляли Донецк (Киевский, Куйбышевский районы), выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 07:20 ВСУ вновь обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район), выпустив три снаряда калибра 155 мм.