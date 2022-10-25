Москва, 25 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В России, по данным на 25 октября, от гриппа привиты свыше 40,9 млн человек, что составляет 27,9% от численности населения страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

Прививочная кампания против гриппа продолжается. Вакцинация проводится во всех субъектах РФ.

В ведомстве отметили, что в стране зарегистрировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

ИА REGNUM ранее сообщало, в России выявлен первый завозной случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2).

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