Нью-Йорк, США, 25 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. HBO выложил в Сеть трейлер четвёртого сезона сатирического драмеди-сериала «Наследники». Ролик был опубликован 24 октября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра HBO Max.

JasonParis HBO

В новом видео авторы шоу дают понять, что семья Рой готова идти на войну. Поклонникам сериала, в частности, показали сцены с впечатляющей игрой Брайана Кокса, который исполняет роль патриарха семьи и миллиардера Логана Роя.

Напомним, четвёртый сезон «Наследников» HBO анонсировал 25 октября 2021 года. Пока компания не назвала точную дату премьеры продолжения шоу, лишь сообщила, что она состоится «весной» 2023 года.