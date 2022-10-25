Вена, , 09:08 — REGNUM Президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоило в своих высказываниях затрагивать столь деликатную тему, как роль православия в России. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал 25 октября в Twitter.

Православный храм Марина Каширская © ИА REGNUM

Макрон, выступая 23 октября в Риме на международном форуме «Воззвание к миру», призвал Русскую православную церковь противостоять «манипуляциям» Кремля. Он утверждал, что церковь позволяет государству манипулировать собой, чтобы оправдать действия России на территории б. УССР.

«Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — заявил Ульянов.

По его словам, высказывание французского лидера о роли православия в России оказалось очень смелым и неуместным, оно напомнило «советскую практику».

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