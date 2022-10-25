Сеул, , 08:57 — REGNUM Число иностранцев, проживающих в Южной Корее нелегально, превысило отметку в 400 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные иммиграционной службы страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на конец сентября, в Южной Корее проживали в общей сложности 1,84 млн иностранцев, что на 9,7% меньше, чем в августе текущего года.

402 тыс. из них находились в стране без разрешительных документов. Таким образом, каждый пятый иностранец в Южной Корее находится в стране незаконно.

Сообщается, что численность иностранцев, находящихся в стране нелегально, постепенно увеличивалась с 2014 по 2017 года. Однако в 2018 году их число резко увеличилось до 355 тыс. После этого ежемесячный прирост составляет 2-4 тыс. человек.

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