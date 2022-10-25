Ванкувер, Канада, 25 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

nhl.com Андрей Свечников

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу. Для него этот гол стал седьмым в текущем сезоне НХЛ, он занимает первое место в гонке снайперов.

Также у «Харрикейнз» отличились нападающие Себастьян Ахо и Йеспер Фаст. У «Ванкувера» дубль на счету форварда Джей Ти Миллера.

На сегодняшний день «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды девять очков после шести матчей. «Ванкувер» идёт на 16-м месте в Западной конференции с двумя очками после семи игр.

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