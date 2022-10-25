Нейпьидо, 25 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 80 человек погибли и еще около 100 получили ранения в результате авиаударов вооруженных сил Мьянмы по городу Качин, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свой источник.

ReflectedSerendipity Мьянма

Вечером 23 октября военный самолет сбросил четыре бомбы на место собрания по случаю годовщины основания «Организации независимости Качина». На митинге присутствовало от 300 до 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в крупнейшей тюрьме Мьянмы «Инсейн» восемь человек погибли из-за взрывов почтовых посылок и начавшейся после этого перестрелки.