Вашингтон, , 15:21 — REGNUM События на территории б. УССР не интересуют американского избирателя. Об этом ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Зеленский и Байден Администрация киевского режима

«Я не верю в то, что Джо Байден или демократы как-то подталкивают Владимира Зеленского к наступлению из-за предстоящих выборов», — заявил эксперт.

Нужно понимать, что тема событий на территории б. УССР совсем не интересует американского избирателя. Она давно не входит даже в топ-10 основных проблем американцев в разных опросах. И какие-либо победы Киева на фронте никак не повлияют на расклад выборов или положение демократов, пояснил политолог.

«Однако можно предположить, что Киев сам пытается подстроиться под американскую повестку и хочет выслужиться перед Байденом в преддверии выборов. Но вряд ли от них этого требуют в Вашингтоне», — заключил Дудаков.

Напомним, что ранее бандеровцы неоднократно предпринимали наступление на херсонском направлении и обстреливали Каховскую ГЭС.