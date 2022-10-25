Бухарест, 25 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Землетрясение силой 3,3 произошло в ночь на вторник, 25 октября, в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

По данным Национального института геофизики Румынии (INCDFP), подземный толчок был зарегистрирован в 03:13 по местному времени в сейсмически опасной зоне Вранча на глубине 117 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, в октябре нынешнего года в Румынии произошло 25 землетрясений магнитудой от 2 до 4.