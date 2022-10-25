Грозный, 25 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Российские военные слабо отвечают на обстрелы вооружёнными формированиями киевского нацистского режима новых регионов России. Об этом 25 октября заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в аудиосообщении, размещённом в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы отвечаем слабо», — сказал он, добавив, что является сторонником более жёстких ответных мер, чтобы киевские боевики «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Также глава Чечни указал, что в данный момент спецоперация ведётся уже на территории России, уточнив, что он очень недоволен существующей военной ситуацией, однако, как он считает, «большего и худшего» уже не произойдёт.

«У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — пояснил Кадыров.

«Я вам даю слово… мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда ни отправили, сколько бы они ни отправили своих войск», — добавил он.

При этом глава республики назвал конфликт на территории б. УССР «войной христиан и мусульман с сатанизмом», призвав жителей Кавказа принимать участие в спецоперации ВС России и задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские чиновники рассматривают новые поставки вооружений Киеву.