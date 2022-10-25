Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:52 — REGNUM Власти Шри-Ланки приняли решение продлить сроки действия визы для российских граждан с одного месяца до полугода, сообщает 25 октября РИА Новости.

Шри-Ланка (сс) David Stanley

Агентство ссылается на ответ министерства туризма Шри-Ланки одному из туроператоров.

Решение правительства страны продлевает электронные разрешения путешествия до 180 дней. Целью акции является продвижение индустрии туризма, пострадавшей от пандемии. Схема будет действовать до 25 июня 2023 года.